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ما أهم الرسائل التي خرجت من كأس العرب؟

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 09:14

ما أهم الرسائل التي خرجت من كأس العرب؟
منتخب الجزائر يتوّج بكأس العرب (أ ب)
عرب ٤٨

اختتمت بطولة كأس العرب يوم السبت بتتويج منتخب الجزائر بطلا لها في قطر، والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووجهت البطولة رسائل مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بالاطمئنان على ملاعب كأس العالم "مونديال 2022" التي يبلغ عددها 8 ملاعب منها 7 أنشأت من الصفر، بينما جرى تجديد استاد خليفة الدولي.

ولم يتبق سوى ملعب واحد فقط، من ملاعب مونديال 2022، لم يتم اختباره بشكل عملي، وهو استاد لوسيل المنتظر افتتاحه خلال أيام قليلة.

لكن النجاح الكبير للملاعب المونديالية الستة، التي استضافت منافسات كأس العرب، على مستوى جودة الأرضيات والمدرجات والتنظيم، يؤشر على أن الاستاد المونديالي الثامن لن يقل عن سابقيه.

والملاعب الستة هي: الجنوب والبيت والمدينة التعليمية والثمامة واستاد 974 وأحمد بن علي.

وقد استضاف استاد البيت، الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، 5 مباريات منها الافتتاحية بين قطر والبحرين، واللقاء الختامي بين تونس والجزائر.

كما استضاف استاد 974 ست مباريات خلال كأس العرب، وهو نفس العدد الذي شهده استاد الجنوب.

أما استاد المدينة التعليمية فقد استضاف 5 مواجهات، مقابل 4 لقاءات لاستاد أحمد بن علي، و6 للثمامة.

بودكاست عرب 48

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