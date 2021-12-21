اليونايتد يسعى للتعاقد مع مدرب بارز من الليغا

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع مدرب من الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتولى الألماني رالف رانجنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ثم سيلعب دورًا استشاريًا مع النادي في العامين المقبلين.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد سيحاولون إقناع الأرجنتيني ديييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد بقيادة الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويمتد العقد الحالي لدييغو سيميوني مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2024، لكن تراجع نتائج وأداء الروخيبلانكوس هذا الموسم قد تعجل بالانفصال بين الطرفين.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، كما أنه خسر آخر 3 مباريات في الليجا.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت مانشستر يونايتد أيضًا بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.