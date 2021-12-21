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سان جيرمان يحدد موعد عودة نيمار

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 17:13

سان جيرمان يحدد موعد عودة نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى حالة 5 من لاعبيه المصابين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام لوريان، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وذكر الفريق في بيان عبر موقعه الرسمي أن "نيمار جونيور يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات خلال 4 أو 5 أسابيع".

أما كولين داجبا، وجوليان دراكسلر وليفن كورزاوا سيكونون جاهزين للانتظام في المران الجماعي بعد فترة الإجازة الشتوية.

كذلك ينتظم الظهير الأيسر الإسباني، خوان بيرنات، في المران خلال أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بينما يقبع لوريان في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ميتز.

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#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#الدوري الفرنسي

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