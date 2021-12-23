بنزيمة يواصل التألق ويقود الريال للفوز على بلباو

واصل ريال مدريد نتائجه المميزة بفوزٍ جديد حققه على حساب مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لواحد، أمس الأربعاء، في مباراة مقدمة عن الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وافتتح الريال باب التسجيل بهدف رائع أحرزه كريم بنزيمة، بعد أربع دقائق من بداية المواجهة على ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك، وذلك عندما تسلم المهاجم الفرنسي كرة من على مشارف منطقة جزاء الخصم، ثم سددها مقوسة في الجهة البعيدة عن حارس المرمى.

بنزيمة يواصل التألق (أ ب)



ولم تمض سوى 3 دقائق حتى عزز بنزيمة تقدم الريال بهدف ثان سجله من تصويبة سهلة من داخل منطقة الجزاء، ليأتي الرد من بلباو بعد ثلاث دقائق أخرى بهدف آخر جميل حمل توقيع أوهيان سانسيت.

وعرفت المباراة في دقائقها المتبقية عديد الفرص السانحة للتسجيل من كلا الطرفين، لكن أي منها لم تنجح في تغيير النتيجة، ليخرج الريال بفوز هو الـ 14 له هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وبات في رصيد ريال مدريد 46 نقطة عزز بها موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.