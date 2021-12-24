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برشلونة سيفقد الزلزولي في 10 مباريات!

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 09:18

برشلونة سيفقد الزلزولي في 10 مباريات!
المغربي عبد الصمد الزلزولي (أ ب)
عرب ٤٨

من المقرر أن يستدعي مدرب المغرب، وحيد خليلوزيتش، قائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع العام الوشيك.

وقرر خليلوزيتش استدعاء عبد الصمد الزلزولي الذي سطع نجمه في مباريات برشلونة الإسباني الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيفقد الزلزولي في 10 مباريات خلال الشهر المقبل، وتحديد في الفترة من 9 كانون الثانى/ يناير إلى 6 شباط/ فبراير، وهي الفترة التي ستقام فيها فعاليات أمم أفريقيا.

وأضافت أن الزلزولي بات من المقرر أن يغيب عن مباريات ريال مايوركا وغرناطة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني، وليناريس بكأس ملك إسبانيا، ثم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالسوبر الإسباني، ونهائي السوبر حال تأهل البارسا له.

وتابعت أن المغرب حال تأهلت للأدوار المتقدمة من البطولة، فسيغيب عن 4 مباريات أخرى أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري ومباراتي دور الـ16 وربع نهائي كأس ملك إسبانيا حال واصل البارسا مشواره بالبطولة، بجانب مواجهة أتلتيكو مدريد بالليغا.

بودكاست عرب 48

#عبد الصمد الزلزولي
#برشلونة
#منتخب المغرب
#وحيد خليلوزيتش
#كأس أمم أفريقيا

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