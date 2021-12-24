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بوفون: كريستيانو قضى على فرص يوفنتوس بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 17:28

بوفون: كريستيانو قضى على فرص يوفنتوس بدوري الأبطال
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، أن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قضى على فرص الفريق بحصد دوري أبطال أوروبا.

وانتقل كريستيانو إلى يوفنتوس عام 2018 حينها تواجد بوفون في باريس سان جيرمان، ولم يتمكن اليوفي من الذهاب بعيدا مع النجم البرتغالي في دوري الأبطال.

وقال بوفون في تصريحات لصحيفة "ذا صن" إن "يوفنتوس تمتع بفرصة التتويج بدوري الأبطال، في أول عام وصل خلاله رونالدو للفريق، حينها كنت أتواجد في باريس، لا أعرف ماذا حدث".

وأوضح "عندما عدت إلى يوفنتوس، عملت مع رونالدو لعامين، قدمنا مستويات جيدة، لكن يوفنتوس فقد حمضه النووي كفريق".

وتابع الحارس المخضرم "وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017، وحصلنا على الخبرة المطلوبة".

وأتم "المنافسة قوية داخل يوفنتوس بين مجموعة اللاعبين للتواجد في التشكيل الأساسي، لكننا خسرنا في وجود رونالدو".

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#جيانلويجي بوفون
#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا

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