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27 بطاقة حمراء: عقوبة أولى لراموس في فرنسا

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 17:38

27 بطاقة حمراء: عقوبة أولى لراموس في فرنسا
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

تعرض النجم الإسباني، سيرجيو راموس، عقوبته الأولى مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم.

وأعلنت لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة، عن إيقاف راموس لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء لوريان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وبذلك سيغيب راموس عن أول مباريات البي إس جي في 2022 ضد فان، في إطار دور الـ32 لكأس فرنسا.

وشارك المدافع الإسباني المخضرم بديلا مع بداية الشوط الثاني أمام لوريان، وحصل على إنذارين في الدقيقتين 81 و86، ليعقد موقف فريقه قبل أن يسجل ماورو إيكاردي التعادل في الوقت بدل الضائع.

وتعد هذه البطاقة الحمراء هي رقم 27 في مسيرة المدافع الإسباني المخضرم، والأولى له بالقميص الباريسي في ثالث مبارياته مع ناديه الجديد.

وانضم راموس لباريس مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ووقع على تعاقد مدته موسمين ينتهي في صيف 2023، إلا أنه ابتعد لفترة طويلة بسبب إصابات عضلية.

بودكاست عرب 48

#سيرجيو راموس
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

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