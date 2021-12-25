برشلونة يستهدف ضربة ثنائية من مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف ضم لاعب جديد من مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن برشلونة حسم تعاقده مع مهاجم السيتي، فيران توريس، مقابل 55 مليون يورو؛ ومن المتوقع إعلان الصفقة رسميا يوم الإثنين القادم.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن صفقة توريس لم تمنع البارسا من مواصلة السعي للتعاقد مع زميله رحيم سترلينغ، في انتقالات الشتاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة قد يقوم بضربة ثنائية ويحسم الصفقتين معا من السيتي.

وأوضحت أن مستوى سترلينغ مع السيتي تحسن مؤخرا، إذ سجل اللاعب الإنجليزي 3 أهداف في آخر 3 مباريات.

وذكرت أن وجود فيل فودين وجاك جريليش في نفس مركز سترلينغ، قد يجعل الأخير يفكر في الرحيل إلى برشلونة، للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وسيكون على إدارة برشلونة إن أرادت إتمام الصفقة "الثنائية"، أن تجري حسابات معقدة لتفادي عقبات اللعب المالي النظيف.