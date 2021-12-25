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وفاة اللاعب سفيان لوكار في مباراة بالجزائر

تاريخ النشر: 25/12/2021 - 22:49

وفاة اللاعب سفيان لوكار في مباراة بالجزائر
اللاعب الجزائري سفيان لوكار (فيسبوك)
عرب ٤٨

شهدت مباراة مولودية سعيدة وجمعية وهران في دوري الدرجة الثانية الجزائري، وفاة قائد الفريق الأول، سفيان لوكار، إثر تعرضه لسكتة قلبية، اليوم السبت.

وسقط لوكار على أرض الملعب، إثر اصطدام خطير برأسه مع حارس مرمى فريق جمعية وهران، لكنه عاد للعب مُجددا بعد تلقيه الإسعافات الأولية، قبل أن يسقط على الأرض إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونقل حساب نادي مولودية سعيدة في "فيسبوك"، تصريحات قال فيها مدرب الفريق، العربي مرسلي إن "اللاعب سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة"، مضيفا أن "اللاعب مؤهل للعب بملف طبي وكان في صحة جيدة".

ونشر نادي جمعية وهران شريط فيديو يظهر فيه لاعبون من الفريقين يبكون بحرقة بغرف تغيير الملابس، في مشهد يعبر عن حجم الصدمة بعد سماعهم خبر وفاة زميلهم بالمستشفى.

يذكر أن الدوري العماني شهد الأربعاء الفائت، وفاة لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.

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#سفيان لوكار
#الجزائر
#الدوري الجزائري

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