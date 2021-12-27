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اليونايتد وتشيلسي يتنافسان على ضم لاعب برتغالي

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 17:03

اليونايتد وتشيلسي يتنافسان على ضم لاعب برتغالي
اللاعب البرتغالي روبن نيفيز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين يتنافسان على إبرام صفقة برتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب اليونايتد، رالف رانجنيك، طلب ضم نجم وولفرهامبتون، روبن نيفيز، لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي أيضًا مهتم للغاية بضم نيفيز، في إطار الميركاتو الشتوي.

ويرتبط لاعب الوسط البرتغالي بعقد مع وولفرهامبتون حتى صيف 2024، ويرفض ناديه التخلي عنه بأقل من 35 مليون إسترليني.

يذكر أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، مرشح للرحيل عن "أولد ترافورد" هذا الموسم، حيث ينتهي عقده في صيف 2022، ولم يوافق على التجديد حتى الآن.

كما ارتبط نيمانيا ماتيتش، الذي يلعب في نفس الخط، بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.

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#مانشستر يونايتد
#تشيلسي
#روبن نيفيز
#وولفرهامبتون

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