برشلونة وريال مدريد يدخلان منافسة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يتنافسان على التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري الروسي.

وتطرقت تقارير صحفية سابقة إلى اهتمام ريال مدريد بلاعب الوسط الروسي، أرسين زاخاريان، نجم دينامو موسكو.

وتوجه وفد من الميرنغي إلى روسيا يتكون من بيديا مياتوفيتش، المدير الرياضي السابق للريال، وفلادو ليميتش، وكيل لوكا مودريتش، لبدء المفاوضات مع اللاعب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، اليوم الاثنين، أن برشلونة قرر أيضًا متابعة زاخاريان، الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، هذا الموسم.

ويتميز زاخاريان بالقدرة على شغل مركز لاعب الوسط المهاجم، بالإضافة إلى إجادته في الارتكاز، أو اللعب على يمين وسط الميدان.

ويبلغ عمر زاخاريان (18 عامًا)، ويتميز بقدرته على التحكم في الكرة، وقد نجح هذا الموسم في تسجيل 4 أهداف، وتقديم 7 تمريرات حاسمة، خلال 18 لقاءً مع دينامو موسكو.

ويمتد عقده مع النادي الروسي حتى صيف 2024.