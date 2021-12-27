ريال مدريد يتلقى نبأ سارا

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني نبأ سارا بعد إعلان نجمه، ماركو أسينسيو، تعافيه من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال أسينسيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت اختبار PCR، أمس الأحد، وجاءت النتيجة سلبية".

وأضاف النجم الإسباني "أبعث عناقًا كبيرًا للعائلات غير القادرة على أن تكون معًا في هذه الأوقات الاستثنائية. استمروا في الاعتناء بأنفسكم".

يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وغاريث بيل وأندري لونين ورودريغو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.