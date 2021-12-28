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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة دفاعية

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 09:01

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة دفاعية
النجم الألماني أنطونيو روديغر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة دفاعية من تشيلسي الإنجليزي.

ويدور الحديث عن مدافع "البلوز"، الألماني أنطونيو روديغر، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد مع روديغر تقدمت بشكل جيد، وبات المدافع الألماني قريبًا من ارتداء قميص الميرنغي في الصيف المقبل، بعدما وافق على الانتقال للملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يتبع نفس النهج الذي اتبعه في صفقة مدافعه النمساوي ديفيد ألابا، الوافد من بايرن ميونخ في الصيف الماضي.

وتعاقد ريال مدريد مع ألابا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري، حيث أتم اتفاقه مع الميرنغي خلال الفترة القانونية.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز دفاعاته، بعد رحيل الثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران، في الصيف الماضي.

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#ريال مدريد
#أنطونيو رودريغر
#تشيلسي

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