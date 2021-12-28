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ليفربول يلوّح بورقة ضغط على صلاح وإلا الرحيل!

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 18:15

ليفربول يلوّح بورقة ضغط على صلاح وإلا الرحيل!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يخطط لإقناع النجم المصري، محمد صلاح، بالبقاء والتوقيع على عقد جديد بواسطة ورقة ضغط.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح في "آنفيلد" في صيف 2023، وأشارت تقارير سابقة إلى أن صلاح يطلب مضاعفة راتبه الحالي من أجل البقاء.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تحرك ليفربول مؤخرًا للتعاقد مع جارود بوين، نجم وست هام، قد يجبر اللاعب المصري على التجديد.

وأشارت إلى أن ليفربول مستعد لبيع صلاح في كانون الثاني/ يناير أو الصيف المقبل، إذا استمر في المماطلة بشأن التوقيع على العقد الجديد.

وأوضحت أن ليفربول سيلجأ أولًا إلى بعض الحيل لإقناع صلاح بالتجديد، ومنها القيام بتحركات جادة تجاه بديل محتمل له (جارود بوين).

وذكرت أن مناورة ليفربول بورقة بوين قد تكون عالية المخاطر، لكن ربما تصبح كافية لإقناع صلاح بالبقاء وتخليه عن المطالب الكبيرة في الراتب السنوي.

وقالت الصحيفة، إنَّ صفقة بوين بمثابة تحذير من ليفربول لصلاح مفاده "نحن قادرون على استبدالك، وأنت ستواجه خطر فقدان فرصة رائعة لمواصلة الفوز بالبطولات الكبرى معنا، لا سيما مع قلة الأندية المتاحة لتوفير نفس الظروف".

وأضافت أن خطوة التفاوض الجاد مع بوين جعلت ليفربول في موقف أقوى خلال محادثات التجديد مع صلاح.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#جارود بوين

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