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رقم سلبي يعيد صلاح 4 سنوات في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 08:43

رقم سلبي يعيد صلاح 4 سنوات في البريمييرليغ
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حقق النجم المصري، محمد صلاح، رقما سلبيا بعد إهداره ضربة جزاء لفريقه ليفربول في المباراة أمام ليستر سيتي، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر صلاح ضربة الجزاء التي احتسبت لصالحه في الدقيقة 15 من عمر المباراة، إذ تصدى لها حارس مرمى ليستر سيتي، كاسبر شمايكل، قبل أن يتابعها النجم المصري برأسية ردتها العارضة ولم يتمكن من متابعتها ليبعدها دفاع ليستر.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه الركلة هي الثالثة التي يهدرها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول، والثانية في البريمييرليغ، منذ أن أهدر أمام هيدرسفيلد في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

ومنذ ذلك الحين نفذ صلاح 15 ركلة في البريمييرليغ بنجاح.

وفشل صلاح في التسجيل في شباك هيدرسفيلد (2017)، وميلان وليستر سيتي (2021).

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#ليستر سيتي

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