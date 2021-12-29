فيروس كورونا يطارد لاعبي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أعلن تشخيص إصابة 3 لاعبين آخرين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن الفريق الكاتالوني إصابة الرباعي داني ألفيس وكليمينت لينغليت وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي، بالفيروس.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه "جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا، إيجابية".

وأضاف البيان "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، مع استئناف مسابقة الليغا.