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مبابي: لن أنتقل إلى ريال مدريد في الشتاء

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 08:24

مبابي: لن أنتقل إلى ريال مدريد في الشتاء
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

حسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، موقفه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" في نهاية الموسم الجاري، وعلى ما يبدو أنه اتخذ قرارا بعدم تمديد عقده مع سان جيرمان.

وذكر مبابي في تصريحات لشبكة "CNN": "لن أنضم إلى ريال مدريد في كانون الثاني/ يناير، سأبقى في باريس".

وأضاف "أنا في باريس سان جيرمان، أنا سعيد حقًا هنا، وسأنهي الموسم بنسبة 100% كلاعب في باريس، كما سأبذل قصارى جهدي للفوز بكل الألقاب هذا العام".

وعن إمكانية انتقاله للميرنغي في الصيف المقبل، علق "إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، الشيء الوحيد الذي يدور في خاطري هو الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نحن جاهزون، وأنا مستعد للعب وتقديم كل شيء لباريس سان جيرمان".

وحول حقيقة شعوره بالندم على طلب الرحيل في الصيف الماضي، قال "لا، لست نادمًا على أي شيء، لأنني كنت صادقًا، أقول ما يدور في خاطري، لا أحد يستطيع أن ينتقد ذلك لأنه شعور، شيء شخصي".

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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