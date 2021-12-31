مفاجأة: الزلزولي يرفض ارتداء قميص منتخب المغرب

أفادت تقارير صحفية أن لاعب برشلونة الإسباني، عبد الصمد الزلزولي، أبرق رسالة للاتحاد المغربي لكرة القدم أبلغه فيها برفضه ارتداء قميص المنتخب المغربي ورغبته في اللعب لمنتخب إسبانيا.

وتطرقت مصادر بالفريق الكاتالوني إلى أن الزلزولي أبلغ الاتحاد في الرسالة بقراره بعدم اللعب مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا، لكي يستطيع تمثيل منتخب إسبانيا في المسابقات الدولية.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة ما بين التاسع من كانون الثاني/ يناير والسادس من شباط/ فبراير 2022.

وكان عبد الصمد الزلزولي صاحب الـ20 عامًا قد حصل مؤخرا على الجنسية الإسبانية، ولم يسبق له المشاركة مع المنتخب المغربي.

ويصب قرار الزلزولي في صالح البارسا الذي لن يفقد اللاعب الشهر القادم، بعدما أصبح أساسيا منذ تولي تشافي هرناندز مسؤولية الفريق الكاتالوني.