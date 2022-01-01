إصابة مدرب ليفربول بفيروس كورونا

أصيب المدرب الألماني، يورغن كلوب، بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن فريقه ليفربول الإنجليزي؛ اليوم السبت.

وذكر ليفربول في بيان رسمي "جاءت نتيجة اختبارات يورغن كلوب إيجابية، اليوم، بعد أن أبلغ عن معاناته من أعراض خفيفة قبل المباراة، ويتواجد الآن بالعزل الصحي".

وأضاف "سيقود بيبين ليندرز، المدرب المساعد، الفريق في مباراة تشيلسي غدًا الأحد على ملعب ستامفورد بريدج".

وتابع "كشفت اختبارات الفريق الأول، عن عدم وجود أي حالات إيجابية أخرى داخل الفريق، بعيدًا عن الحالات الثلاث التي أكدها كلوب أمس الجمعة".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ41 نقطة، بينما يتفوق عليه تشيلسي بنقطة واحدة، في المركز الثاني، لكنه لعب مباراة أكثر.