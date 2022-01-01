قلق في منتخب مصر: هل أصيب صلاح بفيروس كورونا؟

أبدى الجهاز الفني لمنتخب مصر وعلى رأسه، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قلقه بعد تشخيص إصابة 3 لاعبين في ليفربول الإنجليزي بعدوى فيروس كورونا.

وذكر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه "لدينا 3 حالات كورونا جديدة في الفريق وعدد قليل آخر في الجهاز الفني، لا يمكنني الكشف عن الأسماء لأنه لا يزال يتعين علينا إجراء العمليات بأكملها، والحصول على PCR مناسب".

وسادت حالة من القلق داخل الجهاز المعاون لكيروش، بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، خصوصا أن منتخب مصر يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويجري مسؤولو منتخب مصر، اتصالات مكثفة مع مسؤولي ليفربول ومحمد صلاح، من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد من سلامته، خصوصا أنه في حالة ثبوت إصابته بكورونا، سيصعب عليه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل، حيث تنطلق الكان خلال الفترة من 9 كانون الثاني/ يناير إلى 6 شباط/ فبراير المقبلين.

ووقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حيث يأتي صلاح على رأس القائمة النهائية للفراعنة في البطولة.

وكان كيروش أضاف 3 لاعبين إلى القائمة لتصبح 28 لاعبًا بدلًا من 25، وهم إبراهيم عادل ومحمد حمدي ومروان حمدي.