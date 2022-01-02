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مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة ضخمة

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 09:30

مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة ضخمة
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة ضخمة من الأموال التي جناها من بيع لاعبه، فيران توريس، إلى برشلونة.

ويستهدف السيتي استثمار 55 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يغادر هالاند دورتموند هذا الصيف، وهي خطوة ستثير حرب عروض شرسة بين عدد من الأندية الكبيرة، على غرار برشلونة وريال مدريد وغيرها.

ويوجد في عقد هالاند الحالي، شرط جزائي بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني، ومن المؤكد أنه سيكون بوسع سيتي تأمين أكثر من هذا المبلغ.

ومع ذلك، سيتعين التوصل لاتفاق حل أجر اللاعب، حيث تشير التقارير إلى إمكانية تجاوز راتب هالاند، لراتب نجم الفريق الإنجليزي كيفن دي بروين، الذي يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المقرر أن يحسم هالاند مستقبله في نهاية شباط/ فبراير على أبعد تقدير، في وقت ذكرت فيه صحيفة "بيلد"، أن دورتموند يتطلع لتقديم عرض قياسي جديد لهالاند، حيث من المقرر أن تبدأ المحادثات في الشهر الحالي مع وكيل الأعمال مينو رايولا، ووالد اللاعب، ألف إنجي هالاند.

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#إيرلينغ هالاند
#برشلونة
#ريال مدريد

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