صلاح يحقق أرقاما قياسية أمام تشيلسي

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في تعادل فريقه ليفربول أمام تشيلسي بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 26، بعدما تلقى تمريرة طويلة فوق الدفاع في الناحية اليمنى، ليتقدم بها ويتخلص من ماركوس ألونسو، قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس السنغالي إدوارد مندي.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذا هو الهدف الرابع الذي يسجله صلاح بمرمى فريقه السابق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في مرمى تشيلسي بعد تركهم للفريق اللندني، بالاشتراك مع نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين (4 أهداف أيضا).

أما شبكة "سكاي سبورتس"، فذكرت أن صلاح سجل هدفه رقم 150 بكافة المسابقات مع الأندية الإنجليزية (148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي).

وأضافت أن هذا الهدف هو الأول له في ملعب "ستامفورد بريدج"، منذ أيلول/ سبتمبر العام 2013، عندما سجل هدفا في مرمى تشيلسي لصلاح فريق بازل.

يذكر أن هذا الهدف هو السادس عشر لصلاح في الدوري هذا الموسم، أضاف إليها 9 تمريرات حاسمة.

من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواكا"، أن عدد الأهداف التي ساهم صلاح في تسجيلها مع ليفربول، بلغ 200 هدف في 229 مباراة، بواقع 148 هدفا و52 تمريرة حاسمة.

وأضافت الشبكة، أن صلاح فض الشراكة مع ستيفن جيرارد، في صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا لصالح ليفربول في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 14.