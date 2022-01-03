لوكاكو يفكر في "خيانة" تشيلسي!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، قد يرحل عن صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي نحو وجهة مفاجئة.

وأبدى لوكاكو رغبته، في وقت سابق، بالعودة واللعب تحت قيادة مدرب السابق في إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، والذي يشرف على تدريب توتنهام هوتسبير حاليا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن لوكاكو يفكر في الرحيل إلى السبيرز، للعمل تحت قيادة كونتي.

وخرج لوكاكو من قائمة تشيلسي في مباراة الأمس التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام ليفربول، وذلك بعد الحوار الصادم الذي أجراه، وأشار من خلاله إلى شعوره بالإحباط رفقة البلوز.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي، الصيف الماضي مقابل 97.5 مليون إسترليني، قادمًا من إنتر ميلان.

وأوضح توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عقب مباراة الأمس، بأنه سيجري محادثات مع لوكاكو بسبب تصريحاته.

يذكر أن لوكاكو شارك في 18 مباراة رفقة تشيلسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف.