  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

لوكاكو يفكر في "خيانة" تشيلسي!

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 16:30

لوكاكو يفكر في "خيانة" تشيلسي!
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، قد يرحل عن صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي نحو وجهة مفاجئة.

وأبدى لوكاكو رغبته، في وقت سابق، بالعودة واللعب تحت قيادة مدرب السابق في إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، والذي يشرف على تدريب توتنهام هوتسبير حاليا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن لوكاكو يفكر في الرحيل إلى السبيرز، للعمل تحت قيادة كونتي.

وخرج لوكاكو من قائمة تشيلسي في مباراة الأمس التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام ليفربول، وذلك بعد الحوار الصادم الذي أجراه، وأشار من خلاله إلى شعوره بالإحباط رفقة البلوز.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي، الصيف الماضي مقابل 97.5 مليون إسترليني، قادمًا من إنتر ميلان.

وأوضح توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عقب مباراة الأمس، بأنه سيجري محادثات مع لوكاكو بسبب تصريحاته.

يذكر أن لوكاكو شارك في 18 مباراة رفقة تشيلسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف.

بودكاست عرب 48

#روميلو لوكاكو
#تشيلسي
#توتنهام هوتسبير
#أنطونيو كونتي

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من رحيل إيكاردي
باريس سان جيرمان يحسم موقفه من رحيل إيكاردي

2022-01-03

صلاح يحقق أرقاما قياسية أمام تشيلسي
صلاح يحقق أرقاما قياسية أمام تشيلسي

2022-01-03

مدرب برشلونة: كل مباراة لنا بمثابة حرب عالمية
مدرب برشلونة: كل مباراة لنا بمثابة حرب عالمية

2022-01-03

الأكثر قراءة

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

2022-01-02
ليل غزة..

ليل غزة.. "تصعيد حذر"

2022-01-02
السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

2022-01-02
القصف الإسرائيليّ بغزّة

القصف الإسرائيليّ بغزّة "محدود": غضب في جيش الاحتلال من التسريبات

2022-01-02
حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

2022-01-02