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ما السر وراء تجنب كريستيانو للإصابة؟

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 18:02

ما السر وراء تجنب كريستيانو للإصابة؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق تقرير صحفي إلى السر وراء تجنب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للإصابة والحفاظ على لياقته البدنية رغم تقدمه في السن.

ولا زال كريستيانو يتمتع بلياقة بدنية عالية رغم اقترابه من بلوغ سن الـ37 عاما، وهو ما يجعل الكثيرين يتساءلون حول السر وراء ذلك.

ويبدو أن واحدة من أسرار لياقة رونالدو العالية قد ظهرت أخيرا للعلن، فقد قالت صحيفة "ذا صن" إن "كريستيانو حصل على جهاز خاص يساعده على تحسين لياقته البدنية".

وأضافت أن "أحسن لاعب في العالم 5 مرات قد اشترى غرفة أوكسجين عالية التقنية، من أجل الحفاظ على لياقته في المنزل".

وأوضحت أن "هدف كريستيانو رونالدو من استخدام غرفة الأوكسجين هو دفع الهواء النقي مباشرة إلى بلازما الدم، وهو ما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة بالجسم".

ونقلت "ذا صن" عن مصدر لم يكشف عن اسمه قوله "الكل يعرف أن كريستيانو يهتم كثيرا بلياقته البدنية ويبذل أقصى جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة".

وواصل المصدر "لقد سبق واستخدم غرف الأوكسجين في مسيرته الكروية، لكنه ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، لذلك قرر اقتناء واحدة وتركيبها في منزله".

وعن أهمية جهاز غرفة الأوكسجين، قال نفس المصدر "يعني هذا أنه إذا شعر رونالدو بألم في أي وقت، فإنه يمكنه الذهاب واستخدام غرفة الأوكسجين والحصول على فوائدها".

وأردف "هذه هي الأسباب التي تجعله يغيب عن عدد قليل من المباريات بسبب الإصابة".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد بداية هذا الموسم إلى فريقه مانشستر يونايتد بعد رحلة ناجحة للغاية مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتأمل جماهير "الشياطين الحمر" أن يساعد رونالدو الفريق الإنجليزي على التتويج بالألقاب الغائبة عن خزائن الفريق منذ مدة.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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