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إريكسن: أريد التواجد في مونديال قطر

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 09:05

إريكسن: أريد التواجد في مونديال قطر
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى النجم الدانماركي، كريستيان إريكسن، رغبته في التواجد رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة هذا العام في قطر؛ وذلك رغم تعرضه لسكتة قلبية خلال بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

وذكر اللاعب في أول مقابلة بعد الأزمة التي عانى منها في مباراة الدانمارك وفنلندا "هدفي الذهاب لمونديال قطر".

وأكد رغبته في العودة للملاعب وأن الأطباء منحوه "الضوء الأخضر" بعدما أجرى كل الفحوصات اللازمة ولم يتعرض لأي انتكاسة جديدة.

وقال في مقدمة مقابلة ستذاع يوم غد، الخميس "أعتقد أنه الحب في لعب كرة القدم".

وأكد أنه لا يخشى التعرض لحادث مماثل في المستقبل.

وقال "أعتقد أنني خضعت لاختبارات عديدة، وليس لدي أي خوف من إمكانية حدوث الأمر مرة أخرى".

وأبدى إريكسن شكره للدعم الذي حصل عليه في الشهور الماضية واختص الزملاء والأطباء على التدخل "السريع" في تقديم المساعدة الأولية فور تعرضه للأزمة.

وسقط إريكسن (29 عاما) خلال مباراة الدنمارك أمام فنلندا في أمم أوروبا في كوبنهاغن، وبعدها بأيام، تم تركيب جهاز لإزالة الرجفان في القلب، وهو ممنوع في كرة القدم الإيطالية، مما أدى لفسخ عقده مع إنتر قبل أسابيع.

ويتدرب لاعب الوسط الدانماركي في بلاده في الأسابيع الأخيرة، ويلمح وكيله إلى أن عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه.

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#كريستيان إريكسن
#منتخب الدانمارك
#كأس العالم
#مونديال قطر

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