بعد الخسارة: فالنسيا يتهم ريال مدريد بالسرقة!

اعترض فالنسيا على خسارة المباراة أمام ريال مدريد، متهما الأخير بالسرقة بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتلقى الفريق الملكي ضربة جزاء بعد سقوط البرازيلي كاسيميرو في منطقة جزاء فالنسيا إثر احتكاك مع الدفاع، في لقطة أثارت اعتراضات لاعبي "الخفافيش".

وكتب الحساب الرسمي لفالنسيا على "تويتر": "بدأت السرقة في مدريد في التكرار على طريقة مسلسل (لا كازا دي بابل)".

ويتناول المسلسل الإسباني المذكور، قصة تنظيم عصابي يحاول سرقة "بنك إسبانيا المركزي" في مدريد.

وعلق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على التغريدة، بكلمات ساخرة، حيث كتب "لا تقولوا ذلك بصوت عال، لأنكم ستتعرضون للعقاب".

وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيمة هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 43، والثاني في الدقيقة 88، وفينيسيوس هدفين في الدقيقتين 52 و61، بينما أحرز جيديس لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.