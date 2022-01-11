أمم أفريقيا: الجزائر تستهل الدفاع عن لقبها بالتعادل

وقع منتخب الجزائر بفخ التعادل أمام نظيره منتخب سيراليون دون أهداف لكل منهما، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعتبر هذا التعادل الأول في البطولة بعد 6 مباريات شهدت ندرة تهديفية مع انتهاء المباريات السابقة بالفوز 1-0.

وكسبت كل من الجزائر وسيراليون نقطة ضمن مجموعة خامسة قوية، تشهد الأربعاء مواجهة ساحل العاج، حاملة اللقب مرتين، مع غينيا الاستوائية.

لاعبو الجزائر (أ ب)

وفي ظل ظروف مناخية صعبة من حيث درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة، قدّمت الجزائر مستوى متواضعا في الشوط الأول، تحسّن في الثاني دون إدراك الشباك في ظل تألق حارس مرمى سيراليون.

وبرغم التعادل المخيّب، رفع محاربو الصحراء سلسلتهم إلى 35 مباراة تواليًا دون خسارة، وهو رقم قياسي لمنتخب أفريقي بفارق مباراتين عن الرقم العالمي لإيطاليا (37)، حيث بدأوا هذه السلسلة المذهلة بالفوز على مضيفتهم توغو 4-1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتلعب الجزائر مباراتها المقبلة مع غينيا الاستوائية يوم الأحد.

ولتكرار إنجازها الثاني عام 2019 في مصر بعد الأول عام 1990، يتعيّن على الجزائر أن تخالف الأعراف حيث فشل آخر خمسة أبطال أفارقة في الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ16 في تحدٍ كبير أمام رجال المدرب جمال بلماضي المتوجين أخيرا بكأس العرب بتشكيلة رديفة.

مجريات المباراة:

كانت سيراليون أفضل في الشوط الأول مقابل أداء جزائري متواضع رغم الاستحواذ، إذ بكّر الحجي كمارا بامتحان الدفاع وماندي مطلقا تسديدة فاجأت الحارس مبولحي في فرصة خطيرة (6)، ثم رأسية أومارو بنغورا (23).

وفي الشوط الثاني، دفع بلماضي بالمدافع جمال بلعمري بدلا من بدران، ومن هجمة جماعية وتمريرة لمحرز وصلت إلى إبراهيمي، أفضل لاعب في كأس العرب، سدّدها منفردا من مسافة قريبة صدّها الحارس محمد كمارا بصعوبة (52)، ثم سدّد مخضرم الريان القطري أرضية بين أحضان الحارس (60).

لاعبو سيراليون (أ ب)

وبعد مجهود من بلايلي على الجهة اليسرى وصلت الكرة إلى البديل سفيان بن دبكة أهدرها بعد استبسال ستيفن كولكر بتشتيتها (67)، وذلك بعد أن دخل لاعب الوسط مع فريد بولاية وبونجاح بعد ثلث ساعة على بداية الثاني.

وروّض محرز، نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الكرة مسددا بيمناه ليجبر كمارا على القيام بإنجاز جديد (81).

ولعب بلماضي ورقته الهجومية الأخيرة بالدفع بسعيد بن رحمة بدلا من بلقبلة (84)، لكن لاعب وست هام الإنجليزي أهدر برعونة كرة مقشرة من عطال بجانب القائم من منتصف المنطقة (86).

وفي آخر فرص المباراة، قام بن سبعيني بمجهود كبير على الجهة اليسرى انتهى بتسديدة لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في جسم الحارس (90+1).