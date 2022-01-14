سان جيرمان يضع خطة جديدة لبقاء مبابي

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وضع خطة جديدة من أجل إقناع نجمه، كيليان مبابي، بالتوقيع على عقد جديد.

وذكر مراسل قناة TF1 الفرنسية، أن إدارة بي إس جي تتفاوض حاليا مع المقربين من مبابي على توقيع اللاعب عقد جديد قصير الأجل.

وأضافت أن كيليان يركز حاليا على تحقيق أهداف الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 حزيران/يونيو المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد آخر خلال الشهر الجاري بشرط إبلاغ ناديه بصيغة كتابية.

وكان مبابي قد صرح في وقت سابق بأنه أبلغ مسؤولي سان جيرمان برغبته في الرحيل مطلع الموسم الجاري، عندما تقدم نادي ريال مدريد الإسباني بعرض رسمي لضمه.

ولفتت في سياق متصل إلى أن النادي الباريسي يرغب في تدعيم خط وسطه بصفقة جديدة، سواء على سبيل الإعارة أو صفقة تبادلية تتضمن أحد اللاعبين لياندرو باريديس أو إدريسا جانا جايي.