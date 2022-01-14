كأس أمم أفريقيا: المغرب تحجز مقعدا في ثمن النهائي

بلغ منتخب المغرب الدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وأحرز هدفا المنتخب المغربي كل من اللاعبين سليم أملاح وزكريا بوخلال.

ورفع المنتخب المغربي الساعي إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1976، رصيده الى 6 نقاط من فوزين، بفارق ثلاث نقاط أمام الغابون التي تتواجه مع غانا لاحقاً، فيما مُني القمري بخسارته الثانية توالياً في أولى مشاركاته القارية.

مجريات المباراة:

فرض المنتخب المغربي طوقا على منطقة نظيره، وبعد محاولات عديدة على مرمى الحارس سليم بن بوانا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تمكن أملّاح من افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر كرة مرتدة من جسم المدافع محمد يوسف بعد تسديدة من الكعبي (16).

لاعبو المغرب

وتواصل الضغط المغربي، فسدد بوفال كرة قوية زاحفة مرت بجانب المرمى (24)، وأرسل امرابط كرة عرضية من ركلة ركنية تابعها نايف أكرد برأسه ارتدت من العارضة إلى الأرض ثم ابعدها الحارس (36).

ولم تتبدل الحال في الشوط الثاني، مع تتابع الضغط المغربي وتواصل إهدار الفرص، مقابل ضعف حيلة المنتخب القُمري.

وأجرى خليلودجيتش 3 تبديلات هجومية في الدقيقة 65، فدفع بالثلاثي يوسف النصيري وفيصل فجر وزكريا بوخلال بدلا من الكعبي وتيسودالي ولوزة، وحضّر بوقال كرة إلى المندفع أملاح سددها قوية بجانب المرمى (72)، ومرر حكيمي كرة إلى بوفال إلا أنه فشل في خداع الحارس بن بوانا (73).

لاعبو جزر القمر

ودخل منير الحدادي بدلا من بوفال، وسدد حكيمي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة أبعدها بن بوانا إلى ركنية بصعوبة (77). وأرسل فجر كرة أمامية تابعها سايس برأسه فصدها الحارس القمري لتتحضّر أمام النصيري فحاول أن يعيدها إلى الشباك إلاّ أن بن بوانا أمسكها عن خط المرمى (78).

واحتسب الحكم التونسي الصادق السلمي ركلة جزاء للمغرب إثر تدخل قوي من بن بوانا على بوخلال، انبرى لها النصيري وسددها قوية في وسط المرمى صدها بن بوانا بقدميه (83)، ثم أوقف الحارس القمري انفراد للنصيري (84).

وكسر بوخلال صمود الحارس بن بوانا وتألقه ليضيف الهدف الثاني للمغرب بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة بينية من أملاح بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو لمساعدة التحكيم "في ايه آر" ليحتسب الهدف بعد شك بحالة تسلل (89).