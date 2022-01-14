كلوب: صلاح وماني ليسا سبب العقم التهديفي

استبعد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يكون غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني سببا في فشل الفرق بإحراز الأهداف أمام آرسنال، أمس الخميس، في الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يتمكن ليفربول من استغلال النقص العددي لآرسنال بعد طرد لاعبه غرانيت تشاكا في الشوط الأول، لينتظر حتى موقعة الأسبوع القادم لحسم المباراة.

ويغيب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول، إلى جانب الغيني نابي كيتا، لمشاركة الثلاثي مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل يومين من موقعة الفريق أمام برينتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه الأسئلة هي التسجيل".

واستكمل المدرب الألماني "الوضع واضح، محمد صلاح وساديو ماني ليسا هنا وهما لاعبان من الطراز العالمي. لقد واجهنا بعض المقاومة ضد 10 رجال".

وزاد "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في لحظات معينة، ولكن لا علاقة للأمر بمن ليس هنا، كان واضحًا تمامًا أنني سأحصل على أسئلة عن ساديو ومو بعد فشلنا في التسجيل أمس".

وتابع "لا يوجد شيء سيء يمكن قوله عن ساديو ومو، نابي أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين رأيتهم. الليلة الماضية لم نتحلى بالسرعة، لم تكن هذه هي المشكلة، لعبوا بعمق للغاية، فأين يمكن أن نركض؟ علينا أن نبني على الطريقة التي بدأنا فيها المباراة".

وسيخوض كلوب مساء الأحد، مباراته رقم 350 كمدرب في ليفربول، وعن ذلك قال "أنا سعيد حقًا وفخور بالأشياء التي حققناها هنا حتى الآن، لكنني لا أفكر في ذلك ولو للحظة. المباراة المقبلة حاسمة حقًا، عندما تكون مدربا هنا يتوقع الجميع الفوز في المباراة التالية".

وأشار إلى أن "برينتفورد لديه طريقة محددة للعب، حارس مرماهم صانع ألعاب، يعتمدون على الكرات الطويلة، والأهداف التي سجلوها كان من الممكن تجنبها. يمكنهم التسجيل من الكرات الثابتة عندما نشعر بالنعاس، لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو. يجب أن نكون يقظين".

وأتم "يقوم المدرب توماس فرانك بعمل رائع، ولديهم لاعبون مثيرون للاهتمام بالطريقة التي يريدون اللعب بها. لكن آمل أن نلعب بشكل أفضل بكثير مما لعبنا في المباراة الأولى وأن نتمكن من استثمار أنفيلد، سيكون ذلك مفيدًا".