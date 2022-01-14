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نيمار يتسبب بأزمة لباريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 17:58

نيمار يتسبب بأزمة لباريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، تسبب بأزمة للفريق.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "بالطبع نيمار لاعب مهم للغاية، فهو يتمتع بقدرات غير عادية".

وزاد "بالطبع أي فريق يتأثر بغياب لاعب مثل نيمار"، وذلك ردا على تحقيق الفريق فوزا وحيدا في الدوري طوال فترة غياب النجم البرازيلي.

ويتعافى نيمار من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مباراة سانت إيتيان التي انتهت بفوز بي إس جي، (3-1)، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تعادل سان جيرمان في مباراتين متتاليتين بالدوري ضد نيس (0-0) ولانس (1-1)، ثم فاز على موناكو (2-0)، ثم عاد مجددا للتعادل في مباراتين متتاليتين ضد لوريان وليون بنتيجة واحدة (1-1).

ويلتقي باريس سان جيرمان ضد بريست، غدا السبت، في بطولة الليج وان، في أول مباراة للفريق الباريسي على ملعب حديقة الأمراء بالعام الجديد 2022.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#ماوريسيو بوكيتينو
#الدوري الفرنسي

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