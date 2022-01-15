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أسطورة اليونايتد: لا يمكن مقارنة ميسي بصلاح المدمر!

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 18:47

أسطورة اليونايتد: لا يمكن مقارنة ميسي بصلاح المدمر!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فرديناند، أنه لا يمكن مقارنة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمصري محمد صلاح عند اختيار اللاعب الأفضل لعام 2021.

وذكر فرديناند من خلال قناته على "يوتيوب" أنه "منذ ذهاب ميسي إلى سان جيرمان، لا يمكنه الدخول ضمن مقارنات الأفضل، بسبب سوء أدائه بعد فترة الانتقالات، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف "صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2021.. لقد كان رائعًا، لم يسجل أي لاعب نفس عدد أهداف صلاح في البريمييرليغ عام 2021".

وواصل "إنه يتفوق بـ6 أهداف على الأقل على أي لاعب آخر، كما شارك بشكل مباشر في 35 هدفًا، متفوقًا بـ11 هدفًا على أقرب منافس.. لقد دمر صلاح كل المنافسين، هذا الرجل حاسم للغاية".

وسيعلن الفيفا، الإثنين المقبل، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2021، من بين ميسي وصلاح وروبرت ليفاندوفسكي.

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#محمد صلاح
#ليونيل ميسي
#ريو فرديناند

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