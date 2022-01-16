جائزة "الأفضل": هل يتفوق صلاح على ميسي وليفاندوفسكي؟

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضمن 3 لاعبين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العام المنصرم 2021، وهي المرة الثانية التي يتنافس بها صلاح في غضون 4 سنوات فقط.

ويصارع صلاح كل من الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي على الجائزة.

وكان صلاح قد حل ثالثا خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2018 من هذه الجائزة.

حلم صلاح

يراود الحلم صلاح في تكرار إنجاز الأسطورة الليبيري جورج ويا، الذي لا يزال الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، الذي سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا، وكان هذا في عام 1995.

ورغم خروج ليفربول صفر اليدين من جميع البطولات في موسم 2020-2021، واصل صلاح تألقه وسطوعه مع الفريق، بل وارتقى بمستواه تدريجيا للدرجة التي أصبح فيها هو اللاعب الذي يعتمد عليه ليفربول كثيرا في معظم المباريات.

وكان صلاح قد ساهم بقدر فعال في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بموسم 2018-2019 وكذلك استعادة لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020، بعد غياب لمدة 3 عقود عن النادي، فيما خرج النادي من جميع بطولات الموسم الماضي صفر اليدين.

أرقام استثنائية

ورغم هذا، ظلت الأرقام والإحصائيات شاهدة على استمرار سطوع صلاح في صفوف "الريدز" حيث أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا على الأقل، في 3 مواسم متتالية.

كما كان صلاح هداف الفريق في كل من بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وأحرز صلاح 22 هدفا في الدوري الإنجليزي، مقابل 6 أهداف في دوري الأبطال بالموسم الماضي، وواصل تألقه وهوايته في هز الشباك خلال الموسم الحالي وأصبح أول لاعب، منذ النجم الشهير السابق آيان راش، يسجل 20 هدفا على الأقل لليفربول في الموسم، لـ5 مواسم متتالية.

ورغم اقتصار التقييم لجائزة الفيفا لعام 2021 على الفترة من الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2020 إلى السابع من آب/أغسطس الماضي، كانت لصلاح بصمات مميزة أخرى في الأسابيع التالية ومنها استمرار غزارة أهدافه وخاصة ثلاثيته (هاتريك) في مرمى مانشستر يونايتد والتي قاد بها ليفربول للفوز الساحق (5-0) في ستاد "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ومن خلال هذا "الهاتريك"، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك المنافسين في 10 مباريات متتالية، كما أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ، متجاوزا رصيد الإيفواري السابق ديدييه دروغبا الذي أحرز 104 أهداف.

هداف الفراعنة

وإلى جانب تألقه مع ليفربول وأهدافه المميزة التي جعلته معشوق جماهير الفريق، والتي ضمنت له الفوز بجائزة أفضل لاعب في استفتاء المشجعين لعام 2021 وللعام الثاني على التوالي، استأنف صلاح مسيرته الرائعة مع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) في آذار/مارس الماضي، بعدما أبعدته ظروف تفشي الإصابات بفيروس كورونا عن صفوف الفريق لبعض الوقت.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، كما اجتاز رصيد النجم السابق حسن الشاذلي (42 هدفا) مع منتخب مصر، ليصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق على مدار التاريخ، خلف النجم السابق حسام حسن الذي سجل 68 هدفا.

وشهد عام 2021 تتويج صلاح بالعديد من الجوائز الفردية، منها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وفاز "مو" بجائزة القدم الذهبية وجائزة رابطة مشجعي اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي في استفتاء لاعبي الفريق وجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي في استفتاء مشجعي الفريق.