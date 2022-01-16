محكمة أسترالية تحسم أزمة ديوكوفيتش

حسمت المحكمة العليا الأسترالية اليوم، الأحد، أزمة لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بعدما قامت السلطات بإلغاء تأشيرته لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

واتخذ قضاة المحكمة الفيدرالية الأسترالية الثلاثة، قرارًا برفض طعن ديوكوفيتش، بعد جلسة افتراضية عقدت لبحث مسألة ترحيل المصنف الأول عالميًا المقيم منذ أمس السبت، في فندق لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، بعدما قرر وزير الهجرة الأسترالي، إلغاء تأشيرة دخوله البلاد للمرة الثانية.

ومع صدور قرار القضاة، سيتم ترحيل ديوكوفيتش، ما يعني عدم خوضه بطولة أستراليا المفتوحة، التي يدافع عن لقبها.

وكان ديوكوفيتش، قد وصل لأستراليا في 5 من الشهر الجاري من أجل المشاركة ببطولة أستراليا بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الهجرة احتجزته، وألغت تأشيرته وأرسلته لفندق احتجاز المهاجرين، معتبرة أن الأدلة المقدمة من جانبه غير كافية للحصول على إعفاء طبي.