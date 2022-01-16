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مفاجأة: هالاند خارج حسابات ريال مدريد!

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 15:38

مفاجأة: هالاند خارج حسابات ريال مدريد!
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني لا ينوي التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد هالاند مع دورتموند في 30 حزيران/يونيو 2024، وهو يتضمن عقد جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو خلال العام الجاري.

ويضغط دورتموند على هالاند لمعرفة قراره النهائي بشأن مستقبله في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه بمجرد إعلان هالاند الرحيل، فإن المزاد سيبدأ على المهاجم النرويجي من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يدخل المزاد على هالاند، لكنه سيركز على صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن خطة الميرنغي تقتصر على أن يكون هجوم الفريق في الموسم المقبل، يتكون من مبابي وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

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#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد
#كيليان مبابي

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