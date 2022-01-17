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برشلونة يستقر على خليفة ديمبلي

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 09:28

برشلونة يستقر على خليفة ديمبلي
الإسباني أداما تراوري (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني استقر على بديل للفرنسي، عثمان ديمبلي، الذي من المتوقع رحيله في الصيف القادم.

وحسب تقارير سابقة، فإن ديمبلي قرر الرحيل عن برشلونة مع نهاية عقده، إلا أن النادي الكاتالوني ينوي بيعه في كانون الثاني/يناير الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة بدأت البحث فورًا عن بديل لديمبلي، ووضعت الإسباني أداما تراوري، جناح وولفرهامبتون، وخريج أكاديمية لاماسيا، على رأس أولوياتها.

وأوضحت أن أداما يريد العودة إلى برشلونة، وهناك دراية بشروط الصفقة من جانب وكيله خورخي مينديز.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة طرح خيار أداما في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن الأمور كانت مرتبطة برحيل ديمبلي، نظرًا للظروف الاقتصادية.

وأضافت أن وولفرهامبتون اشترط الحصول على 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، ومع ذلك، فإن هذا الرقم قابل للتفاوض، في ظل العلاقات المميزة التي تجمع الناديين.

ومن المتوقع أن يلقى برشلونة منافسة قوية من جانب توتنهام، إلا أن تراوي يفضل الاستمرار في صفوف الوولفز حتى نهاية الموسم، ما لم يتم حسم انتقاله لبرشلونة في كانون الثاني/يناير، على أن يعود لكامب نو في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة: "تراوري على استعداد لخفض راتبه، من أجل تحقيق حلمه بالعودة لارتداء قميص برشلونة من جديد".

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#أداما تراوري

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