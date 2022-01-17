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مدرب ريال مدريد: سنقاتل على كل الألقاب

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 09:34

مدرب ريال مدريد: سنقاتل على كل الألقاب
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، سعادته بعد حصد كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بيلباو بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، مساء الأحد.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "نستحق الفوز باللقب، ضد فريق جيد مثل أتلتيك بيلباو، وسيطرنا على المباراة، أنا سعيد للغاية".

وأضاف "ليس لدينا الكثير من الوقت للاحتفال، وهناك بطولة أخرى مقبلة، أعتقد أننا قادرون على القتال على كل الألقاب".

وتابع "استحوذنا كثيرا على الكرة، والفريق جيد للغاية، وكل شيء يقودنا للمنافسة على كل الألقاب، ويمكننا اللعب بعدة طرق مختلفة، ولم أفز بلقب منذ وجودي في بايرن ميونخ، ورؤية الكثير من الجماهير يجعلني سعيدًا".

وعن تصدي كورتوا لركلة جزاء بيلباو "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، لكن في الشوط الثاني منحناهم فرصة للدخول في المباراة، ولحسن الحظ تألق كورتوا في آخر 10 دقائق".

وواصل "فينيسيوس كان مرهقا أكثر من رودريغو، ولعب رودريغو مباراة جيدة جدًا، وصنع الهدف لمودريتش، وحين يتوغل الخصم لمنطقتنا نعاني في السيطرة على اللعب".

وأتم "تصريحات فلورينتينو بيريز عن مودريتش وكورتوا بأنهما الأفضل في مركزيهما؟ بالطبع أتفق، فهما الأفضل".

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#كارلو أنشيلوتي
#ريال مدريد
#كأس السوبر الإسباني
#أتلتيك بيلباو

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