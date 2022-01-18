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جماهير ليفربول تنتقد "فيفا" بسبب صلاح

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 17:07

جماهير ليفربول تنتقد "فيفا" بسبب صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

انتقدت جماهير ليفربول الإنجليزي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد انتهاء حفل جوائز "الأفضل – ذا بيست" مساء أمس، الإثنين.

واحتل النجم المصري، محمد صلاح، المركز الثالث خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ فيما استبعد من تشكيلة الفريق المثالي لعام 2021.

وشهدت اختيارات الهجوم في تشكيلة العام وجود، كل من: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن جمهور الريدز انتقد بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي استبعاد صلاح من فريق الفيفا لعام 2021.

وقال أحدهم: "صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين، لكنه ليس في الفريق الأفضل، إنه منطق الفيفا مرة أخرى".

وكتب آخر: "كيف لا يكون صلاح في الفريق وهو مرشح لجائزة أفضل لاعب؟!".

ونشر ثالث صورة ليورغن كلوب، مدرب ليفربول، غاضبًا، وكتب عليها: "4 مهاجمين بينما لا يوجد صلاح".

وأشار رابع: "لا يوجد صلاح.. ليس عليك إلا أن تضحك".

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#ليفربول
#محمد صلاح
#فيفا
#جوائز الأفضل
#ذا بيست

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