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باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سارا بشأن ميسي

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 09:15

باريس سان جيرمان يتلقى نبأ سارا بشأن ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى نبأ سارا بخصوص نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وقام سان جيرمان بنشر مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، أظهر مشاركة ميسي في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ تعافيه من فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الفترة، مهلة كافية ليدخل ميسي قائمة المباراة، ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات لأول مرة منذ بداية عام 2022.

وغاب ميسي عن أول 3 مباريات لفريقه هذا العام، ضد فان في كأس فرنسا، ثم مواجهتي أولمبيك ليون وبريست في الدوري.

يذكر أن ميسي سجل هدفًا وحيدًا في 11 مباراة بالدوري الفرنسي، مقابل 5 أهداف في 5 لقاءات بدوري أبطال أوروبا.

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#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#الدوري الفرنسي

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