برشلونة يواجه صعوبة لضم لاعب تشيلسي

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يواجه عقبة في سباق ضم لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيكون من الصعب على برشلونة إتمام التعاقد مع المدافع الدانماركي أندرياس كريستينسن، حتى لو كان سيأتي بدون مقابل.

وينتهي عقد كريستينسن (25 عامًا) مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن والد كريستينسن اشترط على إدارة تشيلسي حصوله على عمولة تجديد دفعة واحدة، وهو ما رفضه مسؤولو البلوز، رغم الحالة الاقتصادية الجيدة للنادي اللندني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يستطيع تحمل عمولة والد كريستينسن، إلى جانب راتب اللاعب، وربما مكافأة توقيع، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

وارتبط اسم كريستينسن بالانتقال لأندية أخرى، من بينها بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.