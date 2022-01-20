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كأس الأمم الأفريقية: مصر إلى ثمن نهائي الكأس

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 09:02

كأس الأمم الأفريقية: مصر إلى ثمن نهائي الكأس
عرب ٤٨

ضمن المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون، بعد تغلبه على المنتخب السوداني بالنتيجة 1 - 0، في ختام المجموعة الرابعة، أمس الأربعاء.

وسجل اللاعب محمد عبد المنعم، هدف الفوز لمصر في الدقيقة 35، بعد عدة محاولات للفراعنة على المرمى السوداني.

وحسم الفراعنة بقيادة المدرب كارلوس كيروش وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، وسيواجه متصدر المجموعة الخامسة.

وودع منتخب السودان، البطولة، بعد حصد نقطة واحدة بقيادة المدرب برهان تية.

ووصفت المباراة بأنها متوسطة المستوى بين المنتخبين، لكن التفوق على مجريات الأمور كان لصالح مصر.

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#كأس الأمم الأفريقية
#مصر
#السودان
#الكاميرون

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