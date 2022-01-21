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مدرب ريال مدريد: أتمتع بفريق استثنائي

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 09:00

مدرب ريال مدريد: أتمتع بفريق استثنائي
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بعد إلحاق الخسارة بإلتشي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأحرز للفريق الملكي كل من إيسكو في الدقيقة 108 وهازارد في الدقيقة 115.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "هازارد وإيسكو نجحا في قيادة الملكي للفوز، وهو أمر له معنى".

وتابع "ربما يجب أن يلعب هازارد وإيسكو بصورة أكبر، يمكنني الاعتماد عليهما، المباراة جعلتني سعيدًا، أتمتع بفريق استثنائي".

وأضاف "لقد أخبرت اللاعبين أن المباراة قد تكون طويلة، وطالبتهم بالاستعداد لكل شيء".

وأشار أنشيلوتي إلى أن شخصية الفريق ظهرت بعد طرد مارسيلو واللعب بـ10 لاعبين.

وزاد "مارسيلو أخبرني أنه لم يلمس لاعب المنافس، طرده أمر صعب، لكنها قرارات معقدة، يجب أن أصدق قائد فريقي، لكني لم أشاهد الإعادة".

واستكمل "مارسيلو بذل أقصى ما لديه، وفي الهجوم خلق الخطورة بجانب فينيسيوس، وكان جيدًا في الدفاع، يمكنني الاعتماد عليه".

وأتم "جدول المباريات هراء، يجب أن يتغير، يجب أن يستيقظ المسؤولين عن ذلك".

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#كأس ملك إسبانيا

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