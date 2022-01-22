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أسطورة ليفربول: ميسي وصفني بـ"الحمار" بسبب صلاح

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 18:28

أسطورة ليفربول: ميسي وصفني بـ"الحمار" بسبب صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، عبرّ عن غضبه بعد تلقيه رسالة من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وجاءت رسالة لميسي لكاراغر بعد اختياره الفريق المثالي لعام 2021 على شبكة "سكاي سبورتس"، حيث فضل النجم المصري محمد صلاح على البرغوث الأرجنتيني.

وذكر الدولي الإنجليزي "لن أضع ميسي في التشكيلة.. لقد تحدثنا بشأن هذا الجدل في بداية الموسم، عند المقارنة بين رونالدو وميسي.. وهو ليس سعيدًا على الإطلاق بما أقوله".

وتابع "لم أكن أعتقد أن رونالدو صفقة رائعة ليونايتد، وضربت مثالًا بميسي.. لم أكن أعتقد أيضا أنه صفقة رائعة لسان جيرمان".

وأردف "كان ذلك في البرنامج ليلة الاثنين (اختيار التشكيل)، وتلقيت رسالة خاصة على إنستغرام من ميسي.. لن أعرض رسائل خاصة، لكنه وصفني بالحمار".

وأضاف أنه "يشاهد البرنامج ليلة الإثنين، لذا آمل أن يشاهده ليلة الجمعة أيضًا، لأنني أحبك جدًا يا ليونيل.. أنت أعظم لاعب على الإطلاق، وأنا حمار إذا دخلت في مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست ضمن فريقي الأفضل هذا العام".

واختتم كاراغر "أنت لم تلعب بشكل جيد بما يكفي، حتى لو فزت بكوبا أميركا في الصيف.. هذا لا يكفي لأضعك في التشكيل على حساب محمد صلاح".

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#جيمي كاراغر
#ليونيل ميسي
#محمد صلاح

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