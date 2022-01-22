مونديال قطر: مواجهتان ناريتان في تصفيات أمم أفريقيا

سحبت اليوم، السبت، قرعة الدور الحاسم من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر؛ والتي أسفرت عن مواجهتين ناريتين بين مصر والسنغال والجزائر والكاميرون.

وأقيمت القرعة في مدينة دوالا في الكاميرون التي تستضيف حاليا كأس أمم أفريقيا.

وتأهلت 10 منتخبات إلى الدور الثالث الحاسم وهي: السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبالتالي، سيتواجه الزميلان في ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح مع السنغالي ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز إلى حجز مكان لـ"محاربي الصحراء" في المونديال القطري، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا.

وجرى توزيع المنتخبات العشرة إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبالتالي تلعب المنتخبات الأعلى تصنيفا، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفا (تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).

ويقام الدور الحاسم بين 21 و29 آذار/مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب.

وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

مصر - السنغال

الكاميرون - الجزائر

غانا - نيجيريا

جمهورية الكونغو الديموقراطية - المغرب

مالي - تونس