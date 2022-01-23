ريال مدريد يقع بفخ التعادل أمام إلتشي

وقع ريال مدريد بفخ التعادل أمام إلتشي بعد افتراقهما بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين لوكا مودريتش وإيدير ميليتاو، في المقابل سجل هدفي إلتشي كل من اللاعبين لوكاس بويي وبيري ميلا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل للميرنغي في الدقيقة 11، إذ تلقى تمريرة داخل المنطقة من كريم بنزيمة لكنه سدد بين يدي حارس إلتشي باديا.

ومرر إيدين هازارد كرة على حدود منطقة الجزاء لتوني كروس، الذي أرسل تصويبة صاروخية بجانب القائم الأيمن لمرمى إلتشي في الدقيقة 14.

وانطلق ميندي على الطرف الأيسر، وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكريم بنزيمة، الذي سدد كرة بكعب القدم، لكنها اصطدمت بأحد مدافعي إلتشي في الدقيقة 25.

وتلقى كريم بنزيمة كرة في عمق دفاع إلتشي، وسدد كرة لكن باديا حارس الضيوف تألق في التصدي لها في الدقيقة 27.

وواصل باديا حارس مرمى إلتشي تألقه، بالتصدي لتسديدة قوية من كاسيميرو على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، إثر سقوطه في المنطقة، بعد تدخل عنيف من بالاسيوس مدافع إلتشي في الدقيقة 32.

وانبرى كريم بنزيمة لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سدد أعلى العارضة الأفقية، وأهدر فرصة التقدم للميرنغي.

وعكس سير المباراة، ومن أول هجمة حقيقية لإلتشي، نجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42، حيث أرسل فيدل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى زميله لوكاس بويي الذي سجل من كرة رأسية أسفل يسار الحارس كورتوا.

وحاول ريال مدريد الرد سريعًا، إذ انطلق فيرلاند ميندي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى إلتشي في الدقيقة 44،

وسدد بنزيمة كرة داخل المنطقة، تصدى لها الحارس باديا في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم إلتشي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، إثر تدخل دييغو غونزاليس مدافع إلتشي على هازارد، وقرر الحكم العودة لتقنية الفيديو وألغى ركلة الجزاء نظرًا لأن سقوط هازارد لم يكن بسبب الالتحام.

وحاول لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، تهديد مرمى إلتشي بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 67.

ومرر لوكا مودريتش كرة لزميله فينيسيوس جونيور داخل المنطقة، والذي سدد بقوة بجانب القائم في الدقيقة 71.

ونجح بير ميلا في تسجيل الهدف الثاني لإلتشي، في الدقيقة 76، حيث تلقى تمريرة في العمق من بويي لينفرد بكورتوا ويضع الكرة في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 81، بسبب وجود لمسة يد داخل المنطقة على ميلا، وانبرى لوكا مودريتش لتنفيذها وسجلها بنجاح ليقلص الفارق للميرنغي.

واقتنص إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، هدف التعادل للميرنغي في الدقيقة 92، بكرة رأسية أسفل يسار حارس إلتشي، مستغلا كرة عرضية من مواطنه فينيسيوس جونيور.