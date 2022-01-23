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غوارديولا: أود التقدم على ليفربول وتشيلسي بـ40 نقطة

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 09:27

غوارديولا: أود التقدم على ليفربول وتشيلسي بـ40 نقطة
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن رضاه من أداء فريقه رغم التعادل أمام ساوثهامبتون بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقفت سكة فوز مانشستر سيتي المتتالية عند 12 مباراة، بعد التعادل مع مضيفه ساوثهامبتون بفضل هدف سجله مدافعه الإسباني إيميريك لابورت في الدقيقة 65.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي: "لعبنا بشكل جيد حقا. لسوء الحظ استقبلنا هدفًا في الشوط الأول، لكنني أعتقد إلى حد بعيد أن هذا كان أحد أفضل عروضنا هذا الموسم".

وأضاف "هذا أحد أفضل العروض التي قدمناها ضدهم خلال الموسمين أو الثلاثة الماضية".

وأوضح "بعيدا عن النتيجة، لعبنا بشكل أفضل من مباراتنا ضد آرسنال حيث فزنا، لكننا تعادلنا بالأمس".

وأسهب "إنهم يدافعون بشكل جيد ولا يصدقون في الهجمات المرتدة لكنني أعتقد أننا مررنا منهم بشكل جيد. أرماندو بروخا وتشي آدامز أقوياء للغاية وليس من السهل احتوائهم، لكننا فعلنا ذلك".

وأردف "لا أفهم كيف يقول الناس الآن إن سباق اللقب انتهى. بعد هذه النتيجة يبقى السباق مفتوحا. أود أن أتقدم بفارق 40 نقطة على ليفربول وتشيلسي، لكن يبقى ذلك مستحيلا، ولا أتوقع أن أحقق ذلك بهذا الهامش من النقاط".

واسترسل "أشعر كمدير فني بالثقة بشأن المستقبل من الطريقة التي نتصرف بها. من دون الكرة يساعد الجميع بعضهم البعض... بالأمس أظهرنا الاتساق نفسه الذي كنا نظهره. إذا رأى الناس في المباراة أننا كسالى أو متعجرفون أو نحاول عدم الفوز، فإن العكس هو ما يحدث تماما".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#تشيلسي
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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