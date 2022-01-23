هالاند يثير القلق في بوروسيا دورتموند

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، أثار القلق في بوروسيا دورتموند بعد إصابته في المباراة أمام هوفينهايم، أمس السبت، في الدوري الألماني.

وقامت صحيفة "سبورت بيلد" صورة لهالاند أثناء تواجده اليوم بمقر تدريبات النادي، حيث كان يرتدي ملابس رياضية بيضاء، فيما كان يحمل في يده اليمنى ورقة.

وبدا أن هذه الورقة هي نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له صاحب الـ21 عاما، الذي كان وجهه عابسا أثناء خروجه من مقر التدريبات.

وأشارت إلى وجود اشتباه لتعرض هالاند لتمزق الألياف العضلية بالمقرب (العضلة الضامة)، وهو ما ينذر باحتمالية غيابه لفترة تمتد إلى 6 أسابيع.

وجاءت إصابة هالاند بعدما سجل هدف فريقه الأول خلال فوزه على هوفنهايم (3-2)، ليواصل الضغط على بايرن ميونخ، متصدر جدول ترتيب البوندسليغا.