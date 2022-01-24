بنزيمة يتعرض لأزمتين خلال مباراة ريال مدريد!

أفادت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، تعرض لمشكلة جديدة خلال المباراة التي جمعت فريقه بإلتشي، والتي انتهت بتعادل الطرفين بهدفين لكل منهما ضمن أحداث الجولة الـ22 من الليغا.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن منزل بنزيمة تعرض للسطو من قبل لصوص أثناء المباراة.

ولفتت إلى أن المنزل كان خاليا حينها، في حين لم يتم تحديد حجم المسروقات لغاية الآن.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل المهاجم الفرنسي للسطو، خلال السنوات الأخيرة، حيث واجه نفس الأزمة في عام 2019، أثناء خوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

ولم يكن بنزيمة محظوظًا على الإطلاق أمس، إذ أهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد، لأول مرة في مسيرته بالليغا، كما خرج من المباراة بعدما تعرض لإصابة عضلية.