  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم!

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:19

مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن انتقال النجم الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني عبارة عن مسألة وقت عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال نجم منتخب إسبانيا السابق، فرناندو موريانتس، عبر شبكة "راديو مونت كارلو" إن "مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم".

وأضاف مهاجم ريال مدريد وليفربول السابق "لقد سمعت رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يتحدث كثيرا عن مبابي، فهو معجب به، لأنه لاعب مختلف".

وختم موريانتس "أعتقد أن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، سيكون أمرا مؤكدا".

وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي الشاب مع ناديه الباريسي بانتهاء الموسم الجاري، علما بأنه انضم إليه قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

4 مدربين مرشحين لقيادة مانشستر يونايتد
4 مدربين مرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

2022-01-25

مدرب سان جيرمان يثير الغموض حول نيمار
مدرب سان جيرمان يثير الغموض حول نيمار

2022-01-24

مدرب توتنهام يسعى لإبرام صفقة مغربية
مدرب توتنهام يسعى لإبرام صفقة مغربية

2022-01-24

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24