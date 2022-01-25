ذكرت تقارير صحفية أن انتقال النجم الفرنسي، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني عبارة عن مسألة وقت عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال نجم منتخب إسبانيا السابق، فرناندو موريانتس، عبر شبكة "راديو مونت كارلو" إن "مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الموسم القادم".

وأضاف مهاجم ريال مدريد وليفربول السابق "لقد سمعت رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يتحدث كثيرا عن مبابي، فهو معجب به، لأنه لاعب مختلف".

وختم موريانتس "أعتقد أن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، سيكون أمرا مؤكدا".

وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي الشاب مع ناديه الباريسي بانتهاء الموسم الجاري، علما بأنه انضم إليه قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.