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4 مدربين مرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:33

4 مدربين مرشحين لقيادة مانشستر يونايتد
(أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى وجود 4 مدربين مرشحين لقيادة مانشستر يونايتد بالموسم الكروي القادم، خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

ويقوم رانجنيك بتدريب "الشياطين الحمر" مؤقتا عقب إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير، على أن يشغل منصب المستشار الفني للفريق بدءًا من الموسم القادم.

ووفقا لصحيفة "أتلتيك" البريطانية، فقد جرى ترشيح 4 أسماء لمنصب الرجل الأول في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن الأسماء الأربعة، هي، ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، وإريك تن هاج المدير الفني لأياكس، وجولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية، بالإضافة إلى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

ورحل سولسكاير عن تدريب مانشستر يونايتد، بعد 3 سنوات، بسبب سوء نتائج الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة.

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#مانشستر يونايتد
#رالف رانجنيك
#ماوريسيو بوكيتينو
#إريك تن هاج
#جولين لوبيتيجي
#لويس إنريكي

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